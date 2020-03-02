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Андрей Бокарев стал акционером оператора "Модум-Транс" вместо Артема Чайки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Акционер "Трансмашхолдинга" и УК "Кузбассразрезуголь" Андрей Бокарев стал владельцем 25% железнодорожного оператора "Модум-Транса", сообщает РБК со ссылкой на железнодорожного оператора.

В конце декабря оператор выкупил эти 25% своего капитала у Артема Чайки (сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки), Александра Самусева и Владислава Кужеля. У Чайки и Самусева раньше было по 10% компании, у Кужеля - 5%. Источники РБК оценивали весь пакет в пределах от 2,5 - 3 млрд рублей.

Остальные владельцы компании остались прежними: у гендиректора компании Дмитрия Артякова - 0,1%, у АО "Инвест-Логистика" (принадлежит ЗАО "СЕТ-Холдинг", в начале 2000-х годов в качестве контролирующего владельца значится Самусев) - 74,9%.

В пресс-релизе "Модум-Транса" объясняется тем, что компания стала лидером в отрасли и стала перспективным вложением.

"Опыт и компетенции крупного промышленного инвестора являются хорошей основой для стратегического партнерства. Мы верим, что такое сотрудничество даст новый импульс в развитие бизнесов всех участников", - в свою очередь отметил Дмитрий Артяков (сын первого замглавы государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова).

Сейчас в управлении "Модум-Транса" - более 75 000 вагонов, включая полувагоны, цистерны и лесовозные платформы. Это крупнейший в стране оператор подвижного состава повышенной грузоподъемности.

Модум-Транс Артем Чайка Андрей БОкарев

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