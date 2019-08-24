Источник заявил, что разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Краснодарском крае вертолет мог быть "самоделкой", созданной на основе Ми-2, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительной информации, вертолет, который разбился и сгорел в районе станицы Челбасская, был самодельным и доработанным на основе старого Ми-2. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие машины всем требованиям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время возгорание на месте падения вертолета ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в Каневском районе упал и загорелся вертолет Ми-2, принадлежащий предпринимателю из Майкопа (Адыгея). Пилот погиб. Южное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало проверку, на место выехали следователи.