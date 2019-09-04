Сеть подпольных казино ликвидирована в Краснодаре

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сеть подпольных игровых залов ликвидирована в Краснодаре, изъята почти сотня единиц игорного оборудования. Об этом сообщила в среду, 4 сентября, пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как отмечается в сообщении, подпольные игорные заведения действовали в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара. В результате проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции из незаконного оборота изъяты 93 единицы различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также "черновые" записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах от преступной деятельности, заявили в ФСБ.

На основании собранных материалов следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.