ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Советский суд Улан-Удэ взыскал 700 тыс. рублей с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по иску Виктора Роганова за пытки в местном следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель истца, юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

По словам Сукачева, в январе 2013 года начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шесть его подчиненных под пытками добивались от Роганова показаний.

"Работников изолятора не остановил даже тот факт, что мужчина находился под государственной защитой. Они нанесли Роганову не менее 240 ударов руками и ногами, а также применили наручные браслеты и резиновую дубинку. А потом пытались скрыть факт совершения преступления", - рассказал юрист.

Он добавил, что пытавших Роганова сотрудников СИЗО в мае 2018 года тот же Советский суд Улан-Удэ приговорил к четырем годам лишения свободы условно каждого по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).