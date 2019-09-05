Лавров заявил об отсутствии положительной динамики в отношениях РФ и США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не видят положительной динамики в российско-американских отношениях, несмотря на намерения президента США Дональда Трампа их нормализовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит", - сказал Лавров в интервью газете "Известия".

По его словам, "динамика сохраняется достаточно "понижательная".

"Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы просто на ровном месте. Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США", - подчеркнул Лавров.