Поиск

Лавров выступил за продолжение действия СНВ-3 между РФ и США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - СНВ-3 должен продолжать действовать параллельно с назревшими дискуссиями по стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, что, прежде, чем мы нащупаем пути развития диалога о поддержании стратегической стабильности уже в новых условиях, мы не имеем права и не можем позволить себе роскошь потерять Договор СНВ-3", - сказал министр в интервью изданию "Известия". Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"Мы не можем не позволить себе сделать так, чтобы он продолжал действовать параллельно с дискуссиями, которые, конечно же, назрели в сфере стратегической стабильности по любым вопросам, которые волнуют каждую из ядерных стран", - подчеркнул Лавров.

Об СНВ-3

Действие десятилетнего договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля и официально вышли из Договора 2 августа. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в августе заявил, что договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться.

Сергей Лавров РФ США СНВ-3

Новости по теме

Новости

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');