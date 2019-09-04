Лавров выступил за продолжение действия СНВ-3 между РФ и США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - СНВ-3 должен продолжать действовать параллельно с назревшими дискуссиями по стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, что, прежде, чем мы нащупаем пути развития диалога о поддержании стратегической стабильности уже в новых условиях, мы не имеем права и не можем позволить себе роскошь потерять Договор СНВ-3", - сказал министр в интервью изданию "Известия". Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"Мы не можем не позволить себе сделать так, чтобы он продолжал действовать параллельно с дискуссиями, которые, конечно же, назрели в сфере стратегической стабильности по любым вопросам, которые волнуют каждую из ядерных стран", - подчеркнул Лавров.

Об СНВ-3

Действие десятилетнего договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля и официально вышли из Договора 2 августа. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в августе заявил, что договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться.