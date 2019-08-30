Силуанов усмотрел основания снижать ключевую ставку ЦБ

Первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что замедление инфляции ниже прогнозных значений дает ЦБ РФ основания для дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Мы вместе с ЦБ работаем над тем, чтобы ставки в экономике снижались. Снижается инфляция, и мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали, соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку", - сказал Силуанов журналистам в Калининграде.

"Соответственно, за этим последует и снижение процентных ставок в экономике. Думаю, завтра мы сможем говорить и о понижении ставки, которая будет предлагаться малым предпринимателям в рамках работы нацпроекта", - заявил первый вице-премьер, отвечая на вопрос, есть ли основания ждать снижения ставки в рамках программы субсидирования кредитов для МСП (сейчас составляет 8,5% для заемщика).

До очередного заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке осталось уже меньше недели, то есть для самого Банка России наступил "период тишины" в вопросах денежно-кредитной политики.

Заседание пройдет 6 сентября - оно будет опорным, когда ЦБ в том числе обновляет свой макропрогноз. Рынок ждет от Банка России продолжения цикла смягчения ДКП.

Как сообщалось, инфляция в РФ в июле составила 0,2%, а в годовом выражении замедлилась до 4,6% с 4,7% в июне. В августе Минэкономразвития ожидает дефляцию в интервале 0-0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,4-4,5%.

В понедельник Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год - до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%. Столь низкий прогноз по инфляции на будущий год глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил значительным торможением потребительского спроса - прогноз по росту розничной торговли на 2020 год министерство понизило сразу до 0,6% с 2,1%, пояснив это "сменой фазой кредитного цикла". В ведомстве ожидают замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", не согласились со столь агрессивным снижением прогноза по инфляции на 2020 год сразу до 3%, разброс их оценок составил от 3,5% до 4% на следующий год.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%, на 2020 год - 4%. Банк России последние два заседания совета директоров снижал ключевую ставку по 25 базисных пунктов, и сейчас она равняется 7,25%. По итогам заседания 26 июля, на котором ключевая ставка была снижена до 7,25% с 7,5%, ЦБ отмечал, что "на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", и "это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса".