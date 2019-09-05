Свердловские власти подтвердили, что двое подростков готовили массовые убийства

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил информацию о том, что двое подростков готовили нападения на школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум города Кушва.

Биктуганов написал в фейсбуке, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили двоих 16-летних злоумышленников. По его словам, сейчас этим делом занимается Следственный комитет.

Правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют.

В школе №1 города Кушва"Интерфаксу" сообщили, что ведется следствие, но его подробностей не раскрыли.

По информации региональных СМИ, массовые убийства в учебных заведениях подростки планировали в сентябре. С июня они изучали историю движения "Колумбайн" (в движении воспевают вооруженное нападение обучающегося или стороннего человека на учащихся внутри образовательного заведения), искали огнестрельное оружие и взрывчатку. В связи с этой ситуацией было проведено экстренное совещание директоров городских образовательных учреждений, сообщило издание "Между строк", ссылаясь на свои источники.

Вычислить злоумышленников правоохранительным органам удалось из переписок подростков, в которых они делились подробными планами нападения на учебное заведение.

СМИ сообщают, что в отношении двух 16-летних учащихся возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).