МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.

Как рассказал замглавы центра "Э" во вторник на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде", на днях в Кирове полицейские вычислили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал массовое убийство в одной из местных школ.

По словам Макарова, с начала 2019 года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению "колумбайнеров" (названо в честь американской школы Колумбайн, где двое подростков в 1999 году устроили массовое убийство сверстников и учителей) выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.

В начале сентября стало известно, что двое подростков готовили нападение на школу и техникум в городе Кушва в Свердловской области. Информацию об этом подтвердил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Двоих 16-летних злоумышленников выявили сотрудники ФСБ и центра "Э".