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Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.

Исследование о теневом рынке алкогольной продукции ЦРПР провел совместно с центром социального проектирования "Платформа". Оно показало, что на теневом рынке доминируют крепкие алкогольные напитки, что обусловлено более высокой рентабельностью их производства.

Ранее долю теневого сектора на рынке крепкого алкоголя оценивали в промежутке от 25% до 59%.

При этом в последние годы в России начал появляться нелегальный рынок пивоваренной продукции, состоящий в основном из неучтенных объемов, а до этого такого рынка практически не существовало, отметила эксперт. "Что касается пива, мы можем опираться на данные исследования Высшей школы экономики: они определяют, что доля теневого сектора на пивном рынке составляет около 10% розничных продаж", - отметила Чо.

При этом важно разделять два сегмента - нелегальный рынок алкоголя и незарегистрированное потребление, сказал начальник сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. Незарегистрированное потребление включает, например, потребление самогона (который произведен не для продажи) и суррогатов (аптечных настоек и бытовой химии) - их производство легально.

На легальном алкогольном рынке за последнее десятилетие (с 2008 по 2018 год) наблюдалось сокращение объемов производства (ликеро-водочных изделий и других крепких напитков - на 24%, до 101,3 млн декалитров; пива - на 32%, до 774,7 млн дал; других слабоалкогольных напитков - на 84%, до 6,8 млн дал), отмечается в исследовании. Кроме того, наблюдался рост розничных цен на алкогольную продукцию и увеличение доли акциза в структуре розничной цены.

Исследование включало интервьюирование экспертов научного сообщества, бизнеса и федеральных органов исполнительной власти, опрос населения по федеральной выборке (1,2 тыс. человек), а также точечные исследования целевой группы, регулярно употребляющей нелегальный алкоголь, в нескольких географических пунктах.

ЦРПР

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