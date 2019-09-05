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Автобус с интуристами не выпустили из России в Белоруссию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Автобус с 26 иностранными туристами не выпустили через пограничный пункт "Красная Горка" в Смоленской области РФ в Белоруссию. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора туроператора "Тари Тур" Игорь Кузьмин.

"Мы организуем сборные автобусные туры для европейских туристов по России. По окончании тура они выезжают через погранпункт "Красная Горка" в Белоруссию, а дальше в Европу. Вчера (4 сентября - ИФ), на традиционном проезде по смоленской дороге в Минск в пограничном пункте "Красная Горка", автобус с 26 туристами был остановлен, и им было сказано, что проехать здесь они не смогут. Причину не объяснили. Дежурный пограничник сказал, что у него есть указания. При этом у путешественников никаких проблем с визами не было", - рассказал он.

По словам Кузьмина, туристам предложили уехать в погранпункт "Три сестры" под Брянском, где пересекаются границы России, Белоруссии и Украины, но он находится в девяти часах езды. "Это было абсолютно нереально, поэтому мы отправили их смоленским поездом в Минск. Автобус, на котором их изначально везли, был с иностранными номерами, ему тоже надо как-то выехать за рубеж. К моменту приезда в Брянск у водителя закончилась российская виза, также у него нет визы на въезд в Белоруссию. С трудом разрешили эту ситуацию, заплатили штраф из-за просрочки пребывания на территории РФ, и он проехал через Украину", - пояснил представитель туроператора.

Как отметил замгендиректора "Тари Тур", руководство смоленского погранотряда сообщило об отсутствии оборудования для проверки паспортов. "Также мне рассказали о какой-то спецоперации. Что за спецоперация - не понятно. Когда мы спросили о сроках, то нам сказали, что раньше 10 сентября ничего не решится, а может и дольше", - сообщил Кузьмин.

По его словам, туркомпания терпит большие убытки, потому что вынуждена пересаживать туристов на самолеты. "Следующая группа из 40 туристов должна покинуть Россию 9 сентября. Для нас, конечно, это очень накладно", - подчеркнул Кузьмин.

Он напомнил, что подобный случай на пограничном пункте "Красная Горка" на трассе М1/Е30 Минск - Смоленск - Москва произошел осенью 2016 года. Тогда в выезде было отказано группе туристов из Австрии. В погрануправлении тогда это объяснили нехваткой оборудования для проверки паспортов и нарушением статьи 4 договора между РФ и Республикой Белоруссия от 1995 года о запрете на проезд граждан третьих стран.

Смоленская область Белоруссия Красная Горка

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