Россия потратит 26 млн руб. на закупку иностранных лекарств для хронически больных детей

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда правительства 26 млн 128 тысяч рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Согласно распоряжению, средства выделяются в текущем году Минпромторгу на возмещение затрат "Московского эндокринного завода", который должен произвести "закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в РФ психотропных лекарств для обеспечения детей в установленном порядке".

В документе, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что речь идет об 11 270 упаковках лекарств.

Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделяемых средств, а затем до 1 февраля 2020 года представить доклад по этому поводу.

Накануне Медведев признал, что деньги на закупку этих лекарств выделены потому, что сейчас проблема производства таких препаратов в России не решена. Он отметил, что "это распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".

По словам премьера, это позволит детям с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами получить качественное обезболивание, а врачам - назначать эти лекарства.

При этом Медведев подчеркнул, что приоритетная задача - наладить до конца 2023 года выпуск в России всех необходимых форм обезболивающих лекарств.