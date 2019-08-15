Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфе потребовала 100 млн руб. компенсации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Бывшая дознаватель полиции потребовала 100 млн рублей компенсации солидарно от коллег, которых судят за ее изнасилование в отделе полиции осенью прошлого года. 15 августа она завершила представление своих показаний в Кировском суде и приложила к делу гражданский иск к обвиняемым, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Рустам Ибрагимов.

Она начала давать показания 13 августа, затем попросила о перерыве по состоянию здоровья. "Она закончила рассказ вплоть до того, как она обратилась с заявлением. Допросил до конца ее гособвинитель. Сейчас право допроса возникло у ее адвоката, она задаст свои вопросы, видимо, в следующем заседании. Потом, надеемся, мы будем допрашивать", - сказал адвокат еще одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

По словам юриста, гособвинитель задал потерпевшей около 80 уточняющих вопросов, у каждого из девяти адвокатов также есть к ней примерно по сотне вопросов.

Ибрагимов отметил, что показания потерпевшей в суде "отличаются от того, что было на стадии следствия". "Она пыталась как-то объяснить это. Пока все это очень невнятно происходит. Интересные моменты появляются, начинает от первых показаний в какой-то части отказываться", - сказал он.

Заседание продолжилось больше трех часов. По просьбе потерпевшей суд снова объявил перерыв в заседании.

В групповом изнасиловании девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району подозревают трех бывших сотрудников полиции. Это бывшие начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Их задержали 31 октября 2018 года, арестовали, в 2019 году перевели под домашний арест. Глава МВД Башкирии уволил всех троих из полиции за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. Потерпевшую и ее подругу-дознавателя также уволили за распитие спиртного на работе.