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Двух рабочих придавило вагонеткой на шахте в Коми

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь") при погрузке шлака вагонеткой придавило двух горнорабочих, один скончался.

О происшествии стало известно в 07:35 по московскому времени в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС Коми.

Как отмечается, в 9:20 пострадавших подняли на поверхность, они были в сознании. Их доставили в воркутинскую больницу. Позднее один из пострадавших скончался от полученных травм.

Пострадавшие являются сотрудниками подрядной организации ООО "Мартит".

По сообщению пресс-службы регионального СКР, организована доследственная проверка по факту несчастного случая на производстве.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на работе шахты инцидент не сказался. Она работает штатно. Эвакуация других рабочих не требуется.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,47% приходится на казначейские акции.

Коми МЧС

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