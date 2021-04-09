Рабочий погиб, упав в дробилку на шахте в Кузбассе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят доследственную проверку после гибели рабочего на угольном предприятии в городе Осинники (Кемеровская область), который упал в дробильный аппарат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

Инцидент произошел накануне в горной выработке, когда подземный электрослесарь работал на роторной дробилке.

В сообщении говорится, что перед началом работ он не отключил механизм от электропитания. Когда мужчина находился на перегружателе, внезапно произошел запуск механизма. Рабочий потерял равновесие и упал в чашу дробилки. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность.

Следствие назначило экспертизу для установления точной причины смерти мужчины. Также будут изучены должностные инструкции и установлено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли требования.