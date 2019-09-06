Водитель затонувшего в Крыму катера арестован

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Судакский городской суд заключил под стражу водителя прогулочного катера, затонувшего на юге Крыма. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.

Как сообщалось, семиметровый прогулочный катер "Камелот" затонул в 150-200 м от берега недалеко от мыса Меганом у Судака из-за штормовых волн. Один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась.

Тело пропавшей пассажирки было найдено примерно через сутки. Ей оказалась жительница Ростовской области 1959 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ).

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение: МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По данным источника "Интерфакса", владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.