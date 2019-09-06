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Пять старшеклассниц отравились обезболивающими таблетками на Кубани

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пять учениц одной из сельских школ в Краснодарском крае в пятницу госпитализированы с отравлением обезболивающим препаратом.

В станице Староминской утром пять учениц девятого класса средней школы №1 выпили по пять таблеток сильнодействующего обезболивающего лекарственного препарата. сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Три из них около 11:00 были срочно госпитализированы в реанимацию Староминской ЦРБ в тяжелом состоянии. Во второй половине дня состояние троих пострадавших было стабилизировано. Еще две девочки были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Источник уточнил, что две ученицы госпитализированы в педиатрическое отделение для динамического наблюдения.

Краевой Минздрав и Минобрнауки взяли происшествие под свой контроль. По словам источника, в учебное заведение направлена специальная комиссия для проверки. В случае ухудшения самочувствия пострадавших подготовлен вертолет, который сможет доставить девочек в Краснодар.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю также подтвердили информацию о происшествии. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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