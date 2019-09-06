Получившие права подростки смогут водить машину в сопровождении опытного водителя

МВД также подготовило нововведения для желающих получить права для езды на грузовых машинах и мотоциклах

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - МВД России подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые позволят несовершеннолетним с правами на вождение управлять машиной в сопровождении опытного водителя, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о молодых людях, прошедших обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции на права категории "В". "Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству РФ", - сказала Волк в пятницу.

По ее словам, законопроект также предусматривает допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом только при наличии стажа управления транспортными средствами категории "В", увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории "D" до 24 лет, категории "С" - до 21 года.

"Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов", - уточнила представитель МВД.

Помимо этого министерством устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А". "В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория "А2" (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста", - сказала Волк.

При этом минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории "А" увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется, отметила она.

Также, по словам Волк, законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий "СЕ" или "DЕ" автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории "ВЕ" (при наличии категории "В") без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов. "Открытая категория "СЕ" также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории "DЕ" при наличии категории "D"", - уточнила представитель министерства.

Кроме того, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации. Чтобы водители из этой категории успели поменять права, предусмотрено вступление нормы в силу только через полгода после опубликования закона.

Поправки МВД также вносят запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, в случае установления фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. "Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию - до истечения одного года", - сообщила официальный представитель МВД РФ.

Как пояснила Волк, предлагаемые изменения положительно скажутся на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий.