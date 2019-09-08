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Более четверти жителей Сахалина выбрали губернатора в первые 7 часов голосования

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области на 15:00 местного времени составила 27,13%, проголосовали 101 тыс. 859 человек (на выборах главы региона в 2015 году на это время свой выбор сделали 28,2% избирателей), сообщил журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Павел Сиваконов.

По его словам, лидеры голосования, как и в прошлые годы, - Курильский район (35,99%) и Южно-Курильский район (55,79%) "за счет большого досрочного голосования в этих районах в течение 20 дней".

По его словам, неплохой результат явки показывает Макаровский, Невельский, Ногликский районы. В Южно-Сахалинске проголосовали 24,11% избирателей. Самая низкая явка пока в Южно-Сахалинске, Охинском, Северо-Курильском и Холмском районах.

"Жалоб в облизбирком не поступало ни от кандидатов, ни от избирателей", - заключил Сиваконов.

Как сообщалось, на кресло сахалинского губернатора претендуют пять кандидатов (на выборах главы региона в 2015 году на этот пост также претендовали 5 человек). От партий зарегистрированы кандидаты - первый секретарь сахалинского отделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (от КПРФ), депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР, кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрий Кочергин. Кандидат-самовыдвиженец - врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Губернатор избирается на срок 5 лет.

В сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В этой связи в декабре 2018 года президент РФ назначил врио сахалинского губернатора Лимаренко.

Сахалинская область

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