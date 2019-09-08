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"Голос" сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.

"Автобус с наблюдателями за выборами в Туве и журналистами одного из телеканалов, следовавший из Красноярского края, обстрелян из огнестрельного оружия. Автобус поврежден, колеса пробиты. Люди не пострадали. Автобус находится на границе Тувы и Красноярского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции.

В пресс-центре главного управления МВД РФ по Республике Тува агентству сообщили, что данная информация в настоящее время проверяется.

В Туве в Единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.

Тува

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