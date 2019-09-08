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Глава патриаршей комиссии счел женщин виноватыми в слабости русских мужчин

Глава патриаршей комиссии счел женщин виноватыми в слабости русских мужчин
Фото: Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".

"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

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Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!" - заявил священник.

Виноваты женщины

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, - сильна по своей генетике, мужчины - нет.

Он также считает ошибкой советской пропаганды то, что "она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу".

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"Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, - убежден отец Димитрий, - работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (...) А современный мальчик - бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее".

Далее Смирнов посетовал на то, что вся школа "женская", церковь - женская,.

"Дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!" - посетовал священник.

В связи с этим он предложил "потихоньку подготовить новых людей", собирая "всю безотцовщину" - мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.

Димитрий Смирнов

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