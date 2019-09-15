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Глава патриаршей комиссии призвал жен учиться управлять придирчивыми мужьями

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья обвиняют в непослушании, быть умнее супругов и научиться манипулировать ими.

"Воцерковленный - это ничего не значит, это не добродетель. Истязатель может быть и воцерковленным, и невоцерковленным, и представителем другой религии. Просто ваш муж - зануда", - сказал священник в эфире радио "Радонеж", отвечая на вопрос слушательницы, страдающей от постоянных придирок супруга.

Представитель РПЦ отметил, что поднять себе цену в глазах жены придирками все равно не получится. "Ему (такому мужу - ИФ) цена 15 копеек до хрущевской реформы", - пошутил отец Димитрий, добавив, что цена супруга "поднимается только за счет благородства, а благородство поднимается за счет любви".

Священник посоветовал женщине изучить мужа получше. "И вот когда она его изучит, она может научиться так, что он будет волчком крутиться и будет счастлив. Все умные женщины так поступали", - подчеркнул отец Димитрий, по мнению которого "другого пути нет, когда имеешь дело с занудой".

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал "женское воспитание" причиной слабости русских мужчин. Также до этого он заявлял, что "настоящие мужики" в России остались только в спецназе.

РПЦ Дмитрий Смирнов

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