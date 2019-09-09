Единороссы набрали почти половину голосов на выборах в Волгоградскую думу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Завершена обработка 100% протоколов на выборах депутатов Волгоградской областной думы. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии в понедельник, 9 сентября.

"По единому избирательному округу к распределению мандатов допущены все пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер", - говорится в сообщении.

За "Единую Россию" отдали голоса 48,15% избирателей, за КПРФ - 19,5%. На третьем месте ЛДПР с результатом в 14,85%. Далее следуют "Справедливая Россия" (СР) - 8,44% и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,34%.

В 17 одномандатных округах победа за единороссами, по одному мандату забирают "Справедливая Россия" и КПРФ.

В составе Волгоградской областной думы 38 депутатов. Половина избирается по партийным спискам. По итогам выборов 2014 года у "Единой России" было 30 мест, четыре - у КПРФ, два - у СР, по одному - у ЛДПР и "Родины".

8 сентября, в единый день голосования, в Волгоградской области также прошли выборы губернатора, по результатам которых победу одержал врио главы региона единоросс Андрей Бочаров с результатом 76,81 % голосов.

Кроме того выбирали глав 220 сельских и городских поселений, руководителей более 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах.

8 сентября в России прошел Единый день голосования, в рамках которого было проведено порядка шести тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.