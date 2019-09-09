Итоги голосования аннулируют на 8 избирательных участках в четырех субъектах РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Итоги голосования будут отменены на восьми избирательных участках в четырех субъектах РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова

"По имеющейся на сей момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены или планируются отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушением, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", - сказала Памфилова.

В ходе голосования в Крыму были установлены факты массового вброса бюллетеней, в связи с чем результаты выборов на трех избирательных участках будут отменены и возбуждено уголовное дело, заявила председатель ЦИК РФ.

В частности, по ее словам, в ходе голосования в поселке Октябрьское Красногвардейского района и в селе Красноармейское Раздольнинского района Крыма "были зафиксированы вбросы неустановленными лицами избирательных бюллетеней". Сейчас с записями с камер видеонаблюдения и с избирательной документацией работают сотрудники СКР и МВД.

По ее словам, решение об отмене результатов выборов будет принято по результатам работы следователей.

Кроме того, по данным ЦИК, на избирательном участке железнодорожного района Симферополя по вине членов участковой избирательной комиссии были выданы бюллетени по одномандатным избирательным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом. В связи с этим территориальный избирком в ближайшее время примет решение об отмене итогов голосования на этом участке, сказала глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что на двух избирательных участках Орловской области и на участке Сергиева Посада был зафиксирован момент вброса бюллетеней, еще на одном участке Орловской области сильно разнились данные по спискам избирателей с количеством избирательных бюллетеней.

По всем этим участкам итоги голосования были отменены. "Я думаю - или мозгов нет, или совести" - прокомментировала ситуацию с вбросами глава ЦИК.

Выборные органы Орловской области, по ее словам, направили данные в управление Следственного комитета "для проверки информации, (чтобы - ИФ) принять меры реагирования вплоть до уголовной ответственности".