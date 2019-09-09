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Житель Тульской области убил таксиста из-за громкой музыки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пассажир такси в Тульской области убил водителя из-за громкой музыки. Возбуждено уголовное дело.

В региональном СКР рассказали, что в субботу, 7 сентября, в Кимовске пенсионер смертельно ранил местного жителя, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья.

По данным тульских СМИ, таксист был убит из-за громкой музыки, несущейся из стоявшей возле жилого дома машины. Владельцу одной из квартир громкая музыка не понравилась, и он сделал водителю замечание. Тот отказался убавить звук, тогда пожилой человек вынес из дома охотничье ружье и несколько раз выстрелил в голову таксисту.

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