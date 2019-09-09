Мигрантов заподозрили в избиении сотрудника ДПС в Петербурге

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Петергофе сотрудника ДПС побили иностранцы, у которых он хотел проверить документы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В понедельник, около 17:30 наряд ДПС остановил "ГАЗ", в котором было трое мужчин. Проверка документов выявила, что они приехали из ближнего зарубежья, а документов, разрешающих их пребывание в России, у них не было.

Сотрудники полиции потребовал, чтобы они вышли из машины и поехали в отдел для разбирательства. Они оказали сопротивления и побили его, утверждают в управлении.

Водителя автомобиля и одного из пассажиров задержали, третий иностранец скрылся.