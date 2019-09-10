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В РПЦ призвали больше использовать образ многодетной семьи в рекламе и искусстве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают важным демонстрацию молодежи ярких и вдохновляющих образов полноценной и счастливой многодетной семьи в культуре, искусстве и рекламе. Об этом на конференции о семейных ценностях заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Таких семей немало среди последователей разных религий, отметил он.

По его словам, в СМИ и интернете чаще попадается пропаганда "формулы счастья, которая не связана с семейными отношениями и полноценной многодетной семьей", а заключается в поиске приключений и удовольствий без какой-либо ответственности по принципу "бери от жизни все".

"Это не соответствует религиозному идеалу любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья", - сказал митрополит.

Особо он осудил идеологию "чайлд-фри" - сознательного выбора взрослых людей, которые отказываются от детей как от обузы. Он назвал такое отношение к жизни "безответственным и эгоистическим".

РПЦ митрополит Волоколамский Иларион

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