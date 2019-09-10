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Бурятского депутата, требовавшего перевыборов мэра Улан-Удэ, доставили в полицию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Депутата Народного хурала (парламента) Бурятии Баира Цыренова, который вместе с жителями Улан-Удэ требовал от властей провести новые выборы мэра, доставили в полицию, сообщил "Интерфаксу" помощник депутата Тимур Нимаев.

"Люди в масках разбили окна автомобиля, где сидел Баир. Его доставили в отдел полиции Железнодорожного района. Сюда приехал адвокат депутата, представитель прокуратуры, уполномоченный по правам человека", - сказал Нимаев.

По его словам, во время задержания Цыренов получил травмы. "Цыренов с адвокатом беседуют с сотрудником полиции. Информации о составлении каких-либо протоколов в отношении депутата пока нет", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД по Бурятии "Интерфаксу" заявили, что готовят комментарий по данному поводу.

Ранее сообщалось, что на площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник, 10 сентября, собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся, среди которых был и Цыренов, требовали встречи с властями республики, а также проведения новых выборов.

В воскресенье, в единый день голосования 8 сентября, в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы городской администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с результатом в 52,52% голосов. Его соперник, кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58% голосов.

Бурятия Улан-Удэ

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