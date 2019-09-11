Суд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-Удэ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ Советский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за нарушение порядка проведения уличной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Федоров. Цыренов 10 сентября устроил на площади Советов митинг за перевыборы мэра города.

Решение суда Федоров назвал незаконным, в действиях своего подзащитного он не нашел признаков нарушений.

Цыренов же заявил, что незаконными были действия силовиков, которые его задержали: они топорами разбили стекла автомобиля, где он находился, и силой вытащили его оттуда.

"Есть подозрение, что будут еще дела на меня и на моих товарищей, чтобы изолировать нас друг от друга, чтобы подавить общение людей, их реакцию", - добавил Цыренов.

8 сентября в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Врио главы администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков выиграл в первом туре с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36,58% голосов.

Вечером 9 сентября на площади Советов собрались люди, недовольные результатами выборов. В их числе был Цыренов. Они требовали встречи с руководством республики и проведения новых выборов. Протестующие провели ночь на площади.

Во вторник собравшихся жестко разогнали силовики. Цыренова и еще двух человек задержали. После этого там началась серия одиночных пикетов.

Как говорил помощник Цыренова Тимур Нимаев, задержаны были активист Дмитрий Баиров и коммунист Алексей Ихиритов, им вменили организацию и участие в несанкционированном митинге. По словам Нимаева, после задержания у депутата повышалось давление, его возили в больницу на осмотр, а затем вернули в отдел полиции. Медицинская помощь также потребовалась Баирову.

Глава Бурятии Алексей Цыденов записал видеообращение, в котором призвал протестующих признать результаты выборов мэра, поскольку такова воля большинства жителей города.

Он также посоветовал протестующим не призывать знакомых присоединиться к акции. "Хочу обратиться к тем, кто призывает кого-то на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет, не призывайте к нарушению закона. Все вопросы можно решить, можно все обсудить, но в рамках закона и в рамках открытого диалога", - напомнил губернатор.

Полицию и Росгвардию Цыденов поблагодарил "за сдержанные и профессиональные действия".