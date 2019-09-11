Возгорание на складе ГСМ под Нижним Новгородом полностью потушено

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали крупное возгорание в промзоне в Богородском районе Нижегородской области.

"В 02:10 (время московское - ИФ) объявлена полная ликвидация пожара. Площадь пожара 5000 кв. м.", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе Нижегородской области в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером возникло крупное возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Сигнал о возгорании поступил в 18:20 вторника. По данным пресс-службы ГУ МЧС, горели пять строений, бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля.

Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Возгорание видно из различных районов Нижнего Новгорода. К тушению были привечены пожарные поезда.

Пожар был локализован в 22:10 на площади 5 тыс. кв.метров, в 00:07 среды ликвидировано открытое горение.