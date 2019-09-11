Константин Малофеев вышел из "Справедливой России"

Он состоял в партии только полгода

Бизнесмен Константин Малофеев Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Основатель телеканала "Царьград" и "Лиги безопасного интернета" бизнесмен Константин Малофеев решил выйти из "Справедливой России". Он сообщил об этом РБК. Предприниматель вступил в партию в марте 2019 года.

Малофеев объяснил, что не сумел одновременно работать в партии и во Всемирном русском народном соборе (ВРНС), где он с апреля является заместителем председателя. "Оказалось, что эти две должности несовместимы — в соборе слишком много работы", - отметил он. Теперь он собирается сосредоточиться на работе в ВРНС.

Выйти из "Справедливой России" он решил некоторое время назад, но подал заявление только сейчас, чтоб не навредить партии перед выборами.

Заявление о выходе из партии от Малофеева поступило и будет рассмотрено в установленном сроке, сообщил член президиума центрального совета "Справедливой России" Руслан Татаринов.

По первоначальному плану Малофеев должен был стать одним из спонсоров партии, на внеочередном съезде весной его бы назначили зампредом и он затем начал бы идеологическую трансформацию организации, рассказали РБК два источника, близкие к партии. Против активного участия православного бизнесмена-монархиста в партийной жизни вступили влиятельные справедливороссы: член президиума центрального совета партии Олег Шеин, бывший председатель партии и член ЦИК Николай Левичев и губернатор Омской области Александр Бурков, сообщил источник издания в партии. Согласия внутри партии достичь не удалось, внеочередной съезд с назначением Малофеева зампредом решили не проводить.

Малофеев, выходец из МДМ банка, в 2005 году основал инвестфонд Marshall Capital, который инвестировал в девелопера "Царьград", контент-провайдера Nikita, производителя детского питания "Нутритек" и другие активы.

В феврале 2009 года Малофеев был избран в совет директоров ОАО "Связьинвест" как независимый кандидат от государства, а затем MarCap с помощью Газпромбанка скупил на рынке около 10% акций "дочек" "Связьинвеста", которым весной 2011 года предстояло объединиться с "Ростелекомом". Эта сделка позволила Marshall стать крупнейшим миноритарием обновленного "Ростелекома". В 2013 году, после смены руководства "Ростелекома" оператор выкупил свои акции у MarCap.

С 2015 года бизнесмен возглавляет совет директоров группы компаний "Царьград". Он создал одноименный телеканал. В Подмосковье он учредил православную гимназию святителя Василия Великого. Он был основателем Фонда святителя Василия Великого, некоммерческого партнерства "Лига безопасного интернета" и историко-просветительского общества "Двуглавый орел".

На Украине в отношении Малофеева расследуется уголовное дело о пособничестве незаконным вооруженным формированиям в Донбассе.