МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Приморье паводковая ситуация стабилизировалась, сообщила пресс-служба МЧС России. Там вода полностью ушла и освободила ранее семь участков, которые давно были подтоплены.

Теперь там начали просушивать дома и расчищать дворы.

В Хабаровском крае остаются подтопленными 53 населенных пункта, 621 жилой дом и 1 427 приусадебных участков.

В Еврейской АО подтоплены 41 населенный пункт, 145 жилых домов и 2 014 приусадебных участков.

Всего за сутки в двух регионах Дальнего Востока подтопило еще два населенных пункта, 130 домов и 246 участков, отметили в МЧС.

В семи пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 27 детей.