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В Якутии вынесли приговор по резонансному делу об изнасиловании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Якутии вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о насилии над местной жительницей, которое вызвало в республике широкий общественный резонанс.

Пресс-служба СУ СКР по Якутии сообщила в среду, что гражданин Киргизии, который являлся основным обвиняемым, осужден на 14 лет колонии строгого режима. Два других фигуранта получили четыре года и шесть лет колонии общего режима.

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В зависимости от роли каждого, трое фигурантов признаны виновными в похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми с применением насилия, а также в разбое. Кроме того, двое признаны виновными в незаконном лишении свободы с применением насилия. Приговор суда в силу еще не вступил.

17 марта уроженец Киргизии похитил в Якутске и изнасиловал местную жительницу. После этого он отвез ее в автосервис и отдал своим приятелям в качестве оплаты за ремонт машины. Позже женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении, обвиняемые были арестованы.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг. В Якутске закрылось большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, не работали оптовые продуктовые базы. Кроме того, водители автобусов, выходцы из Средней Азии, не выходили на работу, боясь нападений.

Глава Якутии призывал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством.

Якутия

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