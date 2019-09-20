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"Ъ" рассказал о возможной отмене некоторых профессиональных праздников

Среди них День железнодорожника, День радио, День воздушного флота

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность отмены некоторых профессиональных праздников в рамках регуляторной гильотины, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, в число документов, предложенных к отмене, оказались постановления Совнаркома СССР, вводящие День железнодорожника, День радио, День воздушного флота. Проблему выявили представители профильных компаний.

В правительстве объяснили, что список предложенных к отмене норм будет утверждаться до 15 ноября. Предложить изменения к списку профильные ведомства смогут до 10 октября. Постановление должно вступить в силу 1 февраля 2020 года.

В Минтрансе и Росавиации не прокомментировали запрос "Ъ". В Минкомсвязи пояснили, что документ об учреждении Дня радио находится в перечне общих между СССР и РСФСР документов, а не рекомендованных к отмене.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. Всего в перечне теряющих силу актов оказались 220 319 документов.

Правительство РФ

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