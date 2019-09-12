Сотрудника фонда поддержки бизнеса заподозрили в выдаче себе кредитов на 16 млн руб.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями сотрудником Игринского фонда поддержки малого предпринимательства в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг.

По данным следствия, сотрудник фонда, выполнявший управленческие функции, в 2012-2019 годах незаконно выдал сам себе кредиты как индивидуальному предпринимателю и не возвращал их.

"В результате муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 16,2 млн рублей", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В августе 2019 года сообщалось, что власти Удмуртии выявили недостачу в 29 млн рублей в Игринском районном фонде поддержки малого предпринимательства. Об этом говорил первый вице-премьер республики Александр Свинин. В связи с этим региональные власти обратились в МВД.