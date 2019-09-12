Захарова сочла неприемлемым протест Японии из-за открытия рыбного завода на Шикотане

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Протесты японской стороны в связи с хозяйственной деятельностью России на острове Шикотан совершенно неприемлемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на японский демарш в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой другой деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова", - сказала она журналистам на брифинге.

Крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод, построенный на 6,5 млрд рублей частных инвестиций, был запущен на острове Шикотан 5 сентября. В этот день президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска предприятия на Восточном экономическом форуме.