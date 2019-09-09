Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам

Мэр Москвы Сергей Собянин во время голосования на избирательном участке №90 Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По итогам прошедших в воскресенье выборов в Мосгордуму ее состав стал политически разнообразным, что должно пойти городскому парламенту на пользу, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, размещенном на его сайте.

"Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные", - заявил Собянин.

Он отметил, что теперь, "помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".

"Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту. Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", - отмечает мэр Москвы.

По данным Общественного штаба наблюдения за выборами, кандидаты от оппозиционных партий проходят в Мосгордуму в 19 избирательных округах из 45. Представители КПРФ лидируют в 13 избирательных округах из 45, в трёх - "Справедливая Россия", ещё в трёх - "Яблоко". На данный момент обработано более 90% бюллетеней.

Как отмечалось, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте.