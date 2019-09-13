Суд заменил двум капитанам условные сроки на реальные за гибель трех моряков при буксировке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд заменил условные сроки на реальные двум капитанам, по вине которых в Крыму при буксировке погибли три человека. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. На ужесточении наказания настояла прокуратура.

В октябре 2016 года директор ФБУ "Морспасслужбы Росморречфлота" поручил капитану судна-буксировщика взять на буксир плавкран, который в бурю сел на мель у "Артека" в Гурзуфе и получил пробоины. При буксировке с плавкрана не сняли людей, вопреки правилам. Суд и следствие установили, что капитан плавкрана не стал эвакуировать экипаж и согласился на буксировку, а капитан буксира начал операцию, хотя знал, что на плавкране были люди. Плавкран перевернулся, погибли три человека из восьми членов экипажа.

Сначала Приморский суд Новороссийска приговорил капитанов к двум годам лишения свободы условно, а начальника морсспасслужб к трем годам условно. Новороссийский транспортный прокурор оспорил это решение как слишком мягкое.

Краевой суд оставил приговор начальнику ФБУ без изменений, а двух капитанов отправил в колонию-поселение.