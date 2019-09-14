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Двух пострадавших с севшего на мель судна в Югре отправят в больницу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое пострадавших с севшего на мель судна "Метеор" на реке Обь в Югре будут госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи, сообщает в субботу департамент общественных и внешних связей Югры.

Остальных пассажиров транспортируют на подошедшем "Метеоре".

По данным департамента, пересадку людей с севшего на мель суда завершили, теплоход с ними направляется в поселок Перегребное, затем они будут транспортированы в Ханты-Мансийск.

В уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили о проведении доследственной проверки по факту субботнего происшествия с теплоходом на Оби.

По его данным, на его борту находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Как добавили в ведомстве, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями запрошены судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа, устанавливаются пострадавшие, а также сумма причиненного ущерба владельцу теплохода, отметили в управлении.

Пассажирское судно "Метеор" следовало по маршруту поселок городского типа Берёзово - Ханты-Мансийск.

Обь Югра Метеор

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