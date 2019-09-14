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Несколько человек получили травмы при посадке "Метеора" на мель на Оби

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирское судно село на мель в Югре, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в службах поиска и спасения на воде.

По его данным, инцидент произошел на реке Обь в районе поселка Перегребное с судном типа "Метеор", направлявшимся из Березово в Ханты-Мансийск. При посадке на мель нетяжелые травмы получили несколько человек, сказал собеседник агентства.

Всего на борту находятся 54 пассажира и шесть членов экипажа.

Югра Обь Метеор

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