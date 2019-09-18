В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября

Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября. Такое решение приняла комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал провести опрос 12 октября, в субботу. Глава думской комиссии Алексей Вихарев затем предложил перенести опрос на воскресенье. Он объяснил, что точки для голосования разместят в школах, во многих дети в субботу учатся. Другие члены комиссии поддержали это предложение.

В мэрии рассчитывают, что проведение опроса будет стоить не больше 6 млн рублей, город его профинансирует, сказал депутатам глава аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров.

Окончательно дату проведения опроса городская дума утвердит 24 сентября.

В ходе опроса горожанам предложат выбрать одну из трех площадок для строительства церкви - пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, участок на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Провести опрос предложил президент Владимир Путин после ряда акций протеста. Жители Екатеринбурга с середины мая протестовали против решения построить храм в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.