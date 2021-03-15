Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Счетная палата раскритиковала "многостаночников" в советах директоров госкомпаний

Более 90% АО с госучастием остаются в серой зоне, заявил депутатом аудитор Андрей Батуркин

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Счетной палате считают, что пора изменить систему корпоративного управления, в которой один и тот же человек представляет интересы государства одновременно в нескольких советах директоров компний с госучастием. Об этом в Госдуме заявил аудитор Андрей Батуркин.

В преддверии отчета правительства в Думе комитет по собственности заслушал 15 марта доклады аудиторов по их профильным направлениям.

Батуркин поднял в комитете тему корпоративного управления.

"Есть проблема и недостаточности нормативного регулирования и контроля, - сказал аудитор. - Мы обсуждали вопрос, что фактически одни и те же лица, которые являются представителями со стороны государства в акционерных обществах, они представляют интересы сразу в нескольких акционерных обществах. У нас такие были, как я их называю, "мультиуправленцы", уникальные люди, которые одновременно умудрялись представлять интересы государства сразу аж в 26 акционерных обществах. Поэтому говорить о том, что там идет какая-то системная работа, конечно, не приходится".

Батуркин уверен, что при таком подходе эффективно управлять компаниями невозможно.

Аудитор отметил также пробелы в учете ФГУПов и акционерных обществ с государственным участием.

"У нас фактически идет разное количество ФГУП и АО с участием государства по версии Росимущества, по версии ФНС и, соответственно, данными Росстата. Также нет полноценной информации о результатах финансовой деятельности организаций с государственным участием", - отметил он.

"Вот ранее, когда Минэкономразвития отвечало за эту сферу, они ежегодно предоставляли отчет в правительство. К сожалению, в этом отчете упоминалось только 10 организаций, крупнейших АО, по которым они давали достаточно полную раскладку финансово-хозяйственной деятельности, а это всего лишь 1% от всех АО, в которых есть тот или иной пакет с госучастием. В результате более 90% АО находится в серой зоне, и их деятельность никак не анализируется", - добавил аудитор.

Он также обратил внимание депутатов на отсутствие общих подходов к определению размера численности дивидендов, которые перечисляются в доход федерального бюджета, тогда как здесь нужно единообразие: "Применяются фактически разные системы финансовой отчетности при исчислении дивидендов - и МСФО, и соответственно, российская РСБУ".

"Также анализ наш показал, что большая часть поступлений дивидендов, это порядка 97% совокупного размера, обеспечивают только самые крупные 20 акционерных обществ, то есть фактически 2% от общего количества, в то же время свыше 500 компаний в 2017-2019 годах вообще не перечисляли ни копейки дивидендов в федеральный бюджет", - отметил аудитор.

По его словам, по итогам проверок были направлены предложения в адрес правительства, и большинство их них нашли конструктивную поддержку.

Счетная палата Андрей Батуркин ФНС Росимущество Росстат

Новости по теме

Новости

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');