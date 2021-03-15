Счетная палата раскритиковала "многостаночников" в советах директоров госкомпаний

Более 90% АО с госучастием остаются в серой зоне, заявил депутатом аудитор Андрей Батуркин

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Счетной палате считают, что пора изменить систему корпоративного управления, в которой один и тот же человек представляет интересы государства одновременно в нескольких советах директоров компний с госучастием. Об этом в Госдуме заявил аудитор Андрей Батуркин.

В преддверии отчета правительства в Думе комитет по собственности заслушал 15 марта доклады аудиторов по их профильным направлениям.

Батуркин поднял в комитете тему корпоративного управления.

"Есть проблема и недостаточности нормативного регулирования и контроля, - сказал аудитор. - Мы обсуждали вопрос, что фактически одни и те же лица, которые являются представителями со стороны государства в акционерных обществах, они представляют интересы сразу в нескольких акционерных обществах. У нас такие были, как я их называю, "мультиуправленцы", уникальные люди, которые одновременно умудрялись представлять интересы государства сразу аж в 26 акционерных обществах. Поэтому говорить о том, что там идет какая-то системная работа, конечно, не приходится".

Батуркин уверен, что при таком подходе эффективно управлять компаниями невозможно.

Аудитор отметил также пробелы в учете ФГУПов и акционерных обществ с государственным участием.

"У нас фактически идет разное количество ФГУП и АО с участием государства по версии Росимущества, по версии ФНС и, соответственно, данными Росстата. Также нет полноценной информации о результатах финансовой деятельности организаций с государственным участием", - отметил он.

"Вот ранее, когда Минэкономразвития отвечало за эту сферу, они ежегодно предоставляли отчет в правительство. К сожалению, в этом отчете упоминалось только 10 организаций, крупнейших АО, по которым они давали достаточно полную раскладку финансово-хозяйственной деятельности, а это всего лишь 1% от всех АО, в которых есть тот или иной пакет с госучастием. В результате более 90% АО находится в серой зоне, и их деятельность никак не анализируется", - добавил аудитор.

Он также обратил внимание депутатов на отсутствие общих подходов к определению размера численности дивидендов, которые перечисляются в доход федерального бюджета, тогда как здесь нужно единообразие: "Применяются фактически разные системы финансовой отчетности при исчислении дивидендов - и МСФО, и соответственно, российская РСБУ".

"Также анализ наш показал, что большая часть поступлений дивидендов, это порядка 97% совокупного размера, обеспечивают только самые крупные 20 акционерных обществ, то есть фактически 2% от общего количества, в то же время свыше 500 компаний в 2017-2019 годах вообще не перечисляли ни копейки дивидендов в федеральный бюджет", - отметил аудитор.

По его словам, по итогам проверок были направлены предложения в адрес правительства, и большинство их них нашли конструктивную поддержку.