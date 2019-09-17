В компании-разработчике прояснили инцидент с не включившимся роботом FEDOR

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с не включившимся после посадки роботом FEDOR не является нештатной, это произошло из-за севшей батареи, сообщил "Интерфаксу" глава научно-производственного объединения (НПО) "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Он и не должен был включаться, у него по циклограмме было: "закончить работу". Робот закончил работу по батарее, больше энергетики не было. Просто люди этого, похоже, не знали, когда пытались его включить. Но когда приехали с ним в РКК "Энергия", все прошло нормально", - сказал Дудоров.

По его словам, все время работы на станции FEDOR функционировал на одной батарее, и ее заряд к моменту посадки подошел к концу.

Ранее во вторник "Интерфакс" сообщал, что человекоподобный робот FEDOR после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю не смог сразу включиться.

"После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются. Замучили, наверное, экспериментами", - сказали из Центра управления полетами (ЦУП) космонавту Алексею Овчинину в ходе сеанса общения с МКС. Овчинин в ответ пошутил: "Он просто устал, наверное".

В ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции.