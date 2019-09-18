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Путин согласился обсудить идеи КПРФ по "ремонту выборной системы"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его партия готова подготовить поправки в российскую выборную систему, российский лидер согласился обсудить эту идею, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.

"Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: "электроника"; вторые – иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему", - сказал Зюганов, отметив, что КПРФ готова к такой работе и уже имеет "хорошие идеи поправок", которые приведут выборную систему в норму.

По его мнению, в России необходимо выстроить "цельную хорошую систему, где бы было и соперничество, и контроль", в которой люди бы занимались делом, "а не сутяжничали". Содержание предлагаемых КПРФ поправок лидер российских коммунистов не раскрыл.

Путин в ответ заявил Зюганову, что они постоянно обсуждают подобные вопросы, в том числе касающиеся политической системы. "Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России", - добавил президент РФ.

8 сентября трех округах столицы проводился эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Тогда произошел часовой сбой. Проигравший на выборах независимый кандидат Роман Юнеман связал свое поражение именно с электронным голосованием и пообещал обратиться в суд.

В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам выборов в Мосгордуму сочла преждевременным распространение электронного голосования по всей России.

Владимир Путин Геннадий Зюганов КПРФ

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