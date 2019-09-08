Сбой произошел при электронном голосовании в Москве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Участники электронного голосования в Москве испытывали некоторые трудности утром в воскресенье, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он пояснил, что избиратели имели сложности с заходом на форум для голосования. Это было связано с работой оборудования по шифрованию.

"Сейчас все вопросы решены", - заверил Ермолов.

По его словам, на 10:00 явка на электронные избирательные участки составила порядка 33%, на 11:00 - около 40%.