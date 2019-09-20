Пьяный тракторист в Иркутской области сбил служебную машину ДПС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Житель Качугского района Иркутской области на тракторе "Т-16" сбил автомобиль ДПС во время составления административного протокола за пьяную езду, и безуспешно пытался скрыться с места аварии, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Вечером в селе Верхоленск экипаж ДПС остановил трактор "Т-16", водитель которого, ранее судимый 31-летний местный житель, находился в состоянии опьянения. Пока полицейские составляли протокол, пассажир трактора сел за руль, начал движение и совершил наезд на служебный автомобиль.

По данным полиции, в результате инцидента "Нива" перевернулась, никто не пострадал.

После аварии мужчина на тракторе пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении водителя и пассажира "Т-16" к ответственности, в том числе к уголовной.