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Полиция в Петербурге начала проверку после оппозиционной акции на кладбище

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургского центра "Э" (управление МВД по противодействию экстремизму) начали проверку после протестной акции, которую оппозиционеры устроили на Смоленском лютеранском кладбище Северной столицы.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу, накануне, 19 сентября, вечером полиция обнаружила на кладбище фотографии живых российских государственных и политических деятелей, а также бизнесменов, журналистов и артистов, открыто поддерживающих власть. Изображения в черных рамках с траурной лентой были закреплены на нескольких надгробиях.

По данным источника, фотографии на надгробия поместили участники протестного движения "АгитРоссия". Активисты, в свою очередь, объяснили в телеграм-канале, что таким образом они выразили нежелание "видеть во власти этих людей".

Петербург МВД

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