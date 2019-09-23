Суд в Петербурге продлил срок задержания оппозиционера по делу об осквернении могил

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге отложил избрание меры пресечения в отношении активиста, подозреваемого по делу об осквернении могил, которое возбуждено после акции оппозиции на кладбище, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Василеостровский районный суд Петербурга продлил срок задержания на 72 часа оппозиционному активисту Павлу Иванкину, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей "надругательство над местами захоронениям" (статья 244 УК РФ). Суд таким образом удовлетворил ходатайство прокурора и дал стороне обвинения время для предоставления доказательств обоснованности подозрения. Дознание ходатайствует об аресте.

Как сообщалось, в минувший четверг, 19 сентября, полиция обнаружила на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга фотографии живых российских государственных и политических деятелей, а также бизнесменов, журналистов и артистов, открыто поддерживающих власть. Изображения в черных рамках с траурной лентой были закреплены на нескольких надгробиях.

Фотографии на надгробия поместили участники протестного движения "АгитРоссия", об акции они сообщили в своем телеграм-канале. По данному факту полиция начала проверку.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что уже в пятницу, 20 сентября, было возбуждено уголовное дело о надругательстве над могилами. Используя места захоронения усопших для "хулиганской выходки", активисты осквернили их, считает дознание.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны активисты "АгитРоссии" Павел Иванкин, Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев. Источник сообщил о проведении у них обысков, в результате которых изъяты предметы, доказывающие их участие в акции. Кроме того, на видеозаписях камер наружного наблюдения зафиксировано, как Иванкин закрепляет фото на могилах.

Активисты были доставлены в УМВД России по Василеостровскому району, где Жексимбаева и Кудрявцева допросили в качестве свидетелей и отпустили, а Иванкина задержали на основании статьи 91 УПК РФ.