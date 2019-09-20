Полиция Брянска переведена на особый режим после убийства сотрудников спецсвязи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске разыскивают подозреваемых в ограблении и убийстве двух сотрудников спецсвязи, введены дополнительные меры безопасности, полиция города переведена на особый режим службы. Это сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Нападение на отдел спецсвязи рядом с железнодорожным вокзалом в Володарском районе было совершено в ночь на 20 сентября. Два сотрудника отдела были застрелены. По версии следствия, целью нападения было ограбление: отдел занимался доставкой наличных денег. После убийства сотрудников напавшие подожгли помещение отдела.

Уголовное дело по фактам возбудили по статьям об убийстве, разбое и умышленном повреждении имущества.

По данным источников издания "Наш Брянск", погибшие обслуживали банкоматы и после нападения из отдела пропали 7,5 млн рублей. По сведениям "Брянских новостей", было украдено около 10 млн рублей.

Нападение было совершено на железнодорожной станции "Брянск-Орловский", уточнял источник "Интерфакса".