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Пожар в ТЦ во Владивостоке потушен

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Площадь пожара в торговом центре (ТЦ) "Максим" во Владивостоке, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. кв. метров. В настоящее время открытое пламя ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожарные расчеты продолжают проливку здания, добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, в 06:06 по местному времени в субботу (23:06 мск пятницы) на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57. По предварительным данным, пострадавших нет. В 09:40 по местному времени (02:40 мск) пожар был локализован.

Владивосток

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